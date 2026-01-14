عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026

A+
A-
النهار: حركة الموفدين: الأولويات بعيداً من هاجس الحرب "صعود" الملفات المالية وتوقيف رياض سلامة ثانية
الأخبار: أموال المعلمين: حرامي يسرق دولارًا من كل منحة
الحكومة لا تريد المساهمة بإعادة الإعمار ولا تصحيح الرواتب
فائض المليار دولار... للحفظ أو الاستثمار؟
مجنون أميركا: فلتكن الحرب
اللواء: عناية دوليَّة ورسميَّة لإبعاد لبنان عن لهيب المواجهة الأميركية - الإيرانية
الأمير يزيد ولودريان في بيروت.. وأمين عام الجماعة على لائحة العقوبات.. واهتمام أميركي بالكهرباء
الجمهورية: مرحلة لمآلات المشهد الإيراني
مجلس الوزراء يبحث زيادة الإيردات والرواتب
البناء: ترامب للجماعات المسلحة في إيران: الدعم آت… سيطروا على المدن والمؤسسات | تراجع تظاهرات المعارضة وعمليات التخريب… والقوى الأمنية تلاحق المطلوبين | رجي «يرج البلد» بتصريح «غير دبلوماسي» يبرّر اعتداءات الاحتلال ببقاء السلاح
المدن: ترامب والتغيير الإيراني: إنهاء الإسلام السياسي ببدائل حليفة
الديار: واشنطن تؤجّل «الحكم» إلى شباط... ومجلس المطارنة يحذر
لودريان بين «الفجوة المالية» و«الجيش»... براك في بيروت؟
الداخلية: الاموال موجودة وجاهزون لاجراء «الانتخابات»
نداء الوطن: ترامب للإيرانيين: احفظوا أسماء القتلة
?l'orient le jour: Le pétrole du Venezuela : une arme géopolitique contre le Golfe
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: احتجاجات إيران: 2000 قتيل وترمب يعد بمساعدة بالطريق (تغطية حية)
الأنباء الكويتية: «خماسية» في الداخل و«ميكانيزم» على الحدود
معطيات رئاسية مستقرة: ما من حرب كبيرة.. ولا تورط داخلياً