عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026

النهار: حركة الموفدين: الأولويات بعيداً من هاجس الحرب "صعود" الملفات المالية وتوقيف رياض سلامة ثانيةالأخبار: أموال المعلمين: حرامي يسرق دولارًا من كل منحةالحكومة لا تريد المساهمة بإعادة الإعمار ولا تصحيح الرواتبفائض المليار دولار... للحفظ أو الاستثمار؟مجنون أميركا: فلتكن الحرباللواء: عناية دوليَّة ورسميَّة لإبعاد لبنان عن لهيب المواجهة الأميركية - الإيرانيةالأمير يزيد ولودريان في بيروت.. وأمين عام الجماعة على لائحة العقوبات.. واهتمام أميركي بالكهرباءالجمهورية: مرحلة لمآلات المشهد الإيرانيمجلس الوزراء يبحث زيادة الإيردات والرواتبالبناء: ترامب للجماعات المسلحة في إيران: الدعم آت… سيطروا على المدن والمؤسسات | تراجع تظاهرات المعارضة وعمليات التخريب… والقوى الأمنية تلاحق المطلوبين | رجي «يرج البلد» بتصريح «غير دبلوماسي» يبرّر اعتداءات الاحتلال ببقاء السلاحالمدن: ترامب والتغيير الإيراني: إنهاء الإسلام السياسي ببدائل حليفةالديار: واشنطن تؤجّل «الحكم» إلى شباط... ومجلس المطارنة يحذرلودريان بين «الفجوة المالية» و«الجيش»... براك في بيروت؟الداخلية: الاموال موجودة وجاهزون لاجراء «الانتخابات»نداء الوطن: ترامب للإيرانيين: احفظوا أسماء القتلة?l'orient le jour: Le pétrole du Venezuela : une arme géopolitique contre le Golfeالشرق الأوسط السعودية: احتجاجات إيران: 2000 قتيل وترمب يعد بمساعدة بالطريق (تغطية حية)الأنباء الكويتية: «خماسية» في الداخل و«ميكانيزم» على الحدودمعطيات رئاسية مستقرة: ما من حرب كبيرة.. ولا تورط داخلياً