عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026

14
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

  النهار: حركة الموفدين: الأولويات بعيداً من هاجس الحرب "صعود" الملفات المالية وتوقيف رياض سلامة ثانية






  الأخبار: أموال المعلمين: حرامي يسرق دولارًا من كل منحة
  الحكومة لا تريد المساهمة بإعادة الإعمار ولا تصحيح الرواتب
  فائض المليار دولار... للحفظ أو الاستثمار؟
  مجنون أميركا: فلتكن الحرب






 اللواء: عناية دوليَّة ورسميَّة لإبعاد لبنان عن لهيب المواجهة الأميركية - الإيرانية
الأمير يزيد ولودريان في بيروت.. وأمين عام الجماعة على لائحة العقوبات.. واهتمام أميركي بالكهرباء




 
  الجمهورية: مرحلة لمآلات المشهد الإيراني
  مجلس الوزراء يبحث زيادة الإيردات والرواتب






 البناء: ترامب للجماعات المسلحة في إيران: الدعم آت… سيطروا على المدن والمؤسسات | تراجع تظاهرات المعارضة وعمليات التخريب… والقوى الأمنية تلاحق المطلوبين | رجي «يرج البلد» بتصريح «غير دبلوماسي» يبرّر اعتداءات الاحتلال ببقاء السلاح







  المدن: ترامب والتغيير الإيراني: إنهاء الإسلام السياسي ببدائل حليفة






 الديار: واشنطن تؤجّل «الحكم» إلى شباط... ومجلس المطارنة يحذر
لودريان بين «الفجوة المالية» و«الجيش»... براك في بيروت؟
الداخلية: الاموال موجودة وجاهزون لاجراء «الانتخابات»




 نداء الوطن: ترامب للإيرانيين: احفظوا أسماء القتلة





  ?l'orient le jour: Le pétrole du Venezuela : une arme géopolitique contre le Golfe






   عناوين بعض الصحف العربية


 الشرق الأوسط السعودية: احتجاجات إيران: 2000 قتيل وترمب يعد بمساعدة بالطريق (تغطية حية)
 



 الأنباء الكويتية: «خماسية» في الداخل و«ميكانيزم» على الحدود
معطيات رئاسية مستقرة: ما من حرب كبيرة.. ولا تورط داخلياً
