الأخبار: الهطولات المائية تتجاوز مُعدّلات العام الماضي

A + A -

بعد الجفاف الذي ضرب لبنان، والتداعيات التي خلّفها، خصوصاً على القطاع الزراعي، بدّلت الهطولات المطرية التي تأخّرت عن موعدها، من الواقع السيّئ. فالمُعدّلات التراكمية الراهنة، باتت قريبة من مجموع متساقطات السنة الماضية، علماً أنها لا تزال بعيدة عن المُعدّل العام.المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، جاد شعيا، يرى أن «الأرقام المائية الحالية مشجّعة جداً، والأهم أنها تجاوزت أرقام العام الماضي»، مشيراً إلى أن «الثلوج أيضاً وصلت هذا العام إلى ارتفاعات 900 متر، خلافاً للعام الماضي أيضاً، كما أن حجم التراكمات الثلجية الحالية يزيد عن الفترة نفسها من العام الماضي». ووفقاً لشعيا، سيؤدّي ذلك إلى انخفاض حجم التلوّث داخل التربة الزراعية والمجاري المائية، ما سيخفّف الأضرار الزراعية والبيئية.وفي هذا السياق، يحسبُ رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين، إبراهيم الترشيشي، كلّ ملليمتر يهطل على الأراضي والحقول الزراعية، بعد اعتماد المزارعين في الفترة السابقة على الري من الآبار الجوفية، مع ما يعني ذلك من أعباء مادية. ومن حسنات هذه الأمطار، بحسب الترشيشي، أنها «في وقتها، وتهطل بشكل غزير، ما يؤدي إلى ري الحقول الزراعية بشكل كامل»، علماً أن الأمطار الحالية «مفيدة لكل الأراضي الزراعية وبساتين الكرمة والأشجار المثمرة وللزراعات الشتوية من الحبوب والبطاطا والبصل».الإيجابيات ستنسحب أيضاً على القطاع السياحي، إذ يشير المسؤول في شركة المزار في كفرذبيان، عاطف زغيب، إلى «الارتفاع في حجم التراكمات الثلجية، فالعام الماضي لم يكن التراكم الثلجي لمثل هذه الفترة إلا على ارتفاع 2000 متر. أمّا اليوم، فالتراكم وصل إلى 1500 متر، ويتوقّع أن يستمر في الانخفاض»، لافتاً إلى أنه «أمر إيجابي جداً على موسم التزلّج وعلى المياه الجوفية».أمّا بحيرة القرعون التي تشهد عجزاً مائياً بسبب انخفاض الواردات المائية في السنوات الفائتة، فالأسابيع المقبلة ستشكّل، وفقاً للمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، «عاملاً حاسماً في تعويض جزء من العجز الراهن، مع توقّعات أن تحمل الأشهر المقبلة، ولا سيما مع ذوبان الثلوج في المرتفعات، تدفّقات إضافية نحو بحيرة القرعون، قد تساهم في تحسين الوضع المائي».وكان المخزون قد بلغ حتى صباح أمس الثلاثاء 48 مليوناً و500 ألف متر مكعّب، أي بارتفاع 250 ألف متر مكعّب، عن أول من أمس الإثنين. ويقول علوية، إن الارتفاع سيستمر، متوقّعاً أن ارتفاعه ملايين من الأمتار المكعّبة، في الأيام القليلة المقبلة.يُذكر أن هذا المخزون تراجع من أكثر من 84 مليون متر مكعّب في مطلع عام 2024 إلى نحو 48.5 مليون متر مكعّب في مطلع العام الحالي.