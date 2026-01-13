living cost indicators
هاشم: لو"كانت الدولة كاملة السيادة .. لوجبت إقالة الوزير فوراً"!

13
JANUARY
2026
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في بيان أنّ "كلام وزير الخارجية يوسف رجّي لا يثير الريبة والخشية فحسب، بل يتجاوز حدود الوقاحة، ويصل إلى حدّ تبرير العدوان الإسرائيلي على لبنان"، معتبراً أنّ "ذلك يشكّل تجاوزاً لحدود السلطة والسيادة وطعناً بالكرامة الوطنية".

 

وقال هاشم إنّ "هذا الكلام مرفوض ومدان بكل المعايير الوطنية، ولا يجوز أن يمرّ مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء"، مؤكّداً "ضرورة مساءلة الوزير عمّا صدر عنه".

 

وأضاف أنّه لو "كانت الدولة كاملة السيادة والكرامة، لوجبت إقالة الوزير فوراً من دون التوقف عند أي تداعيات"، مشيراً إلى أنّ "ما قيل لا يمكن تبريره تحت أي عنوان، حتى ولو كان تحت ذريعة حرية الرأي، لأنّه تخطّى ذلك إلى خيار سياسي يخدم العدو الإسرائيلي ومصالحه".

 

وختم هاشم متسائلاً: "إلى متى سياسة دفن الرأس في الرمال؟"، معتبراً أنّ "الوقت حان لقول الأمور كما هي"، محذّراً من "الاستمرار في الرهان على إضعاف البلد والدفع به نحو رهانات قاتلة لا تخدم مصلحة لبنان".
