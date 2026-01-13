بالصورة: هذا ما حصل في حالات وطبرجا!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 12/1/2026 في منطقة طبرجا – كسروان المواطن (ع.ك.) لترويجه المخدرات. كما دهمت شقة في منطقة حالات – جبيل يستخدمها لتخزين المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى بطاقات هوية مزورة.

ودهمت دورية أخرى من المديرية منزل المواطن (م.ز) في منطقة إيعات – بعلبك وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".