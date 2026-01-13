living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: الحفاظ على مقاعد التيار في عكار أولوية… وقضية أبو عمر تفضح الواقع السياسي

13
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكّد النائب أسعد درغام، في حديث إلى "هنا بيروت"، أنّ الجيش اللبناني يواصل أداء واجباته الوطنية رغم غياب الحدّ الأدنى من الدعم اللوجستي والمعيشي لعناصره، مشددًا على ضرورة تأمين مقومات العيش الكريم للمؤسسة العسكرية بوصفها صمّام أمان الاستقرار.
وأشار إلى أنّ فرنسا تبدي رغبة بدعم لبنان، إلا أنّ القرار الدولي الفعلي يبقى أميركيًا، وهو قرار يراعي المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أنّ الدعم الأميركي للجيش لا يزال معلّقًا تحت عناوين حصر السلاح والانتظام المالي، في حين يطالب الجيش فقط بالحدّ الأدنى الذي يمكّنه من تنفيذ مهامه.
وشدّد درغام على أنّ حصر السلاح بيد الدولة يبقى مطلبًا أساسيًا، مؤكدًا في المقابل أنّ قيمة لبنان الحقيقية تكمن في العيش المشترك والتعايش الطائفي.
وعلى المستوى الداخلي، أوضح أنّ موقفه من رئيس الجمهورية واضح: "نؤيّد أي قرار نراه صائبًا، ونواجه سياسيًا عند الخلاف بجرأة ووضوح".
وفي ما خصّ قضية "أبو عمر"، اعتبر درغام أنّ المرتكب بات معروفًا فيما تبقى الضحية مجهولة، وسط محاولات للتنصّل من المسؤولية، لافتًا إلى أنّ الصور المتكررة للشيخ خلدون عريمط مع رئيس حزب القوات اللبنانية تثير علامات استفهام. وأضاف: "نحن نتحاور مع الجميع، لكننا نعمل سياسيًا على حرمان القوات من مقعد نيابي في عكار".
وتطرّق إلى الواقع السني، معتبرًا أنّ غياب المرجعية أدّى إلى ضياع سياسي، مؤكّدًا أنّ الرئيس سعد الحريري يشكّل حاجة وطنية وسنية، وأنّ قضية "أبو عمر" دليل إضافي على خطورة الفراغ.
وفي الشأن الانتخابي، كشف درغام أنّ التيار الوطني الحر يتجه لحسم أسماء مرشحيه في شهر شباط، موضحًا أنّ في عكار نائبين للتيار والعمل ينصبّ على الحفاظ على هذين الموقعين، لافتًا إلى أنّ التيار يعتمد آلية تستند إلى رأي الناس، "والناس قالت كلمتها".
وختم درغام بالتأكيد أنّه وزميله النائب جيمي جبور مرشحان للاستحقاق النيابي المقبل، وأنّ الحفاظ على الموقعين مسألة محسومة، معتبرًا أنّ قضية "أبو عمر" أظهرت حجم الانحطاط في الحياة السياسية اللبنانية، ولا يمكن إقناع اللبنانيين بأنّ هذه القضية تقف عند حدود الشيخ خلدون عريمط فقط.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout