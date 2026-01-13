كواليس - "الكيمياء مفقودة" بين سلام وسعيّد

A + A -

يُلاحِظ أكثر من وزير ومسؤول حكومي وجود تباين بين رئيس الحكومة نواف سلام وحاكم مصرف لبنان كريم سعيّد حول عدة ملفات كان آخرها قانون "الفجوة المالية"، حيث سجّلَ سعيّد في إحدى جلسات مجلس الوزراء أكثر من سؤال وإنتقاد لقانون الفجوة، ورد سلام بالإيضاح، ما دفع بأحد المعنيين للقول "الكيمياء مفقودة بين الرجلين"، ويعود الخلاف الى رفض سلام تعيين سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وسقوط مرشحه الى المنصب نفسه بعد تصويت مجلس الوزراء، الى جانب شعور الحاكم بمحاولات رئاسة الحكومة تقليص تدخله في قانون الفجوة إلا عندما يستدعى الى حضور الجلسة.