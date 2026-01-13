living cost indicators
بعد إصدار مذكرة بحق سلامة... غادة عون تنبه!

13
JANUARY
2026
كتبت القاضية غادة عون عبر اكس:

اصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها الاتهامي في جزء من ملف حساب الاستشارات ، تطور مهم ويعطيهم الف عافية لرئيس ومستشاري الهيئة الاتهامية في بيروت. .لكن يرجى الانتباه هذا الملف يتعلق باصغر عمليتين في ملف اوبتيموم .يبقى هناك ٤٣ عملية جرى الادعاء بشأنها من قبلي عندما كنت نائبا عاما استئنافيا في جبل لبنان، بجرائم تبييض اموال واستغلال النفوذ والاثراء،غير المشروع والاحتيال وسندا للمادة ٣٥٢ عقوبات ، للأسف لا أعرف حتى الان مصير هذا الملف مع العلم ان هذه العمولات موضوع الملف المذكور تبلغ اكثر من ٨ مليار $. اي ملف ال٤٠ مليون هو لا شيء بالنسبة للملف الذي كان عالقا في جبل لبنان وتم الادعاء بموجبه ، للشعب اللبناني المسلوب والمسروق الحق في ان يعرف ماذا حل بهذا الملف الخطير ، الذي موضوعه عمليات احتيالية استعملت فيها اموال عامة قيدت تحت مسمى "عمولات " في حين انه لا يوجد اي ربح تجاري او مصرفي فيها " هذه الارباح الوهمية" استعملت القيود بخصوصها للسحب من اموال المودعين ،. ان لتغطية الهندسات المالية، او لجيبة رياض سلامة في قضية ال ٤٠ مليون $ ، او لأشخاص آخرين . على النيابة العامة في جبل لبنان ان تعلمنا ماذا حل بهذا الملف؟؟؟؟؟؟؟؟.. وعلى وزير العدل موجب ايضا اطلاع الرأي العام عن مصير هذا الملف؟؟؟؟؟؟ وعلى حاكم مصرف لبنان الذي تأملنا بادائه خيرا" بعد مؤتمره الصحافي ان يطلعنا ايضا عن مصير مبلغ ال٨ مليار $
