غادة شريم عطا: هذا هو المأخذ على وزير الطاقة!

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: المأخذ على وزير الطاقة اليوم ليس في كون الكهرباء باتت شبه مقطوعة مع ان الفواتير ارتفعت بشكل كبير ،‏المأخذ الاساسي هي في الوعود التي اغدقت على اللبنانيين وفي الحملات التدميرية الممنهجة التي ساهمت فيها الجهة التي ينتمي اليها الوزير الحالي بشكل كبير،‏فلنتذكر معا الاتهامات بالفساد ، عملية غسل الدماغ ، الاغتيالات المعنوية ، الاضطهاد الاعلامي لكل من استلم وزارة الطاقة سابقا ولكل من يدور في فلك هذه الجهة ،الوعود بالتغذية ٢٤/٢٤ خلال ستةاشهر ….‏وبعد هذا الاستذكار نصل الى النتيجة التالية : لتاريخ اليوم الكهرباء شحيحة والاهم ما من ملف فساد واحد ظهر في وزارة الطاقة ! ما ظهر في الوزارة هو خطط فعالة لو لم تقم معظم الجهات السياسية ومنها جهة الوزير الحالي بشيطنتها لاسباب كثيرة ، لكنا انتهينا من هذه المعضلة !