معلوف: بتتذكروا كيف كانوا يطبلولنا راسنا بتنظيرات الآليات والسير الذاتية والكفاءة؟

A + A -

كتب النائب السابق ادي معلوف عبر اكس:

٢/١ ربيع خليفة: مدير عام بالإنابة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان.

بأيلول ٢٠٢٥، طلب وزير الطاقة إجراء مباراة لتعيين مدير عام أصيل.

الهدف من المباراة هو تثبيت خليفة بوظيفته الحالية، عبر تغليفها بمباراة شكلية.

حاول تسريع الإجراءات لأنّ ب١٥ ت١ ٢٠٢٥ بيفقد حقّه بالترشّح للمنصب بسبب عمرو!

وأضاف:

٢/٢ ما ظبطت يومها تهريبة الوزير قبل ١٥ ت ١، بسبب نقاشات السلاح بمجلس الوزراء، واليوم، الوزير منيّم التعيين تحت حجج واهية، لإرضاء مرجعيته السياسية!

إذا القصة غلط، صلحولي.

(بتتذكروا كيف كانوا يطبلولنا راسنا بتنظيرات الآليات والسير الذاتية والكفاءة؟)