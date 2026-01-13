living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة من الصقيع ستسيطر في الأيام المقبلة.. متى تنحسر العاصفة؟!

13
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ، تهطل امطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 1200 متر ، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة، كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منخفض جوي عالي الفاعلية مصدره شمال البحر الأسود يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال900 متر في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية، ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجا مخلفا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية.

تحذير: من تشكل السيول ومن انجراف التربة ومن سلوك الطرق الجبلية فوق ال1400 متر بسبب تراكم الثلوج ، ونحذر من تطاير اللوحات الاعلانية و الطاقة الشمسية على الطرق بسبب اشتداد سرعة الرياح ومن ارتفاع موج البحر لحدود ال5 امتار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر نهارا وتتدنى تدريجا الى 900 متر على المرتفعات الشمالية وفي الداخل ، وتبقى الرياح ناشطة فتصل سرعتها لحدود ال 90 كلم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود 5 أمتار ، تخف حدة الامطار والثلوج ابتداء من مساء اليوم.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ، تهطل امطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 1200 متر ، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة، كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1700 متر .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 15 درجة ، فوق الجبال من 1 الى 4 درجات ، في الداخل من 1 الى 6 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة ، سرعتها بين 20 و 50 كم/س تشتد أحيانا فتقارب ال 80 كم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 90%.

-حال البحر: عاصف، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,51

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout