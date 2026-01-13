living cost indicators
بالأسماء.. تعيين 14 قنصلًا عامًّا في 10 دول

13
JANUARY
2026
بعد سبعة أشهر تقريبًا من التعيينات والمناقلات التي أجرتها وزارة الخارجية والمغتربين على مستوى السفراء لملء الشغور في سفارات لبنان وبعثاته الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أصدرت الوزارة قبل أيام قرارًا قضى بتعيين 14 قنصلًا عامًا في قنصليات لبنان العامة في عشر دول، على الشكل الآتي:

1- منصور شيّا قنصلية لبنان العامة في لاغوس

2- طلال ضاهر قنصلية لبنان العامة في نيويورك

3- راوي حمدان قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية

4- محمد علي الجردلي قنصلية لبنان العامة في جدّة

5- طنوس القبعيتي قنصلية لبنان العامة في ملبورن

6- علا خضر- قنصلية لبنان العامة في إسطنبول

7- شربل نمر قنصلية لبنان العامة في مونتريال

8- ايلي عرب قنصلية لبنان العامة في دبي

9- رودريغ الخوري قنصلية لبنان العامة في ساو باولو

10- شربل نصار قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس

11- إبراهيم شرارة قنصلية لبنان العامة في ديترويت

12- دجو الترك قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو

13- ريمون الشملاتي قنصلية لبنان العامة في سيدني

14- رالف مطر قنصلية لبنان العامة في مرسيليا







