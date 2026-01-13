كواليس - مسؤول غربي يُحذّر من مغامرة إسرائيلية

A + A -

توقّع مسؤول غربي في لبنان استمرار العمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية ضد أهداف لحزب الله، مع تصعيد متدرج يرتبط منسوبه بمسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتطورات على صعيد ملفات المنطقة لا سيما الملفين السوري والإيراني. وإذ استبعد المسؤول تدحرج الأوضاع الى حرب شاملة في المدى المنظور، حذّر من مغامرة قد يُقدِم عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يواجه مأزقاً سياسياً وقضائياً كبيراً في الداخلي الإسرائيلي، وقد تكون على شكل ضربات جوية مكثفة تشمل الشريط الحدودي والسلسة الشرقية والضاحية الجنوبية لتدمير أنفاق الحزب.