living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة تشتدّ.. تدنٍ حاد في درجات الحرارة والثلوج ما دون الـ 900 متر!

13
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يسيطر منخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود على لبنان مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة مع إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، وأمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس الـ 1000 متر على ان يستمر حتى صباح غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية. إلى ذلك أفادت صفحة Lebanese daily weather عبر فيسبوك انه مع دخول الكتل القطبية إلى المنطقة، سيتدنى مستوى تساقط الثلوج في الساعات المقبلة إلى حدود 900 متر وقد يصل إلى 800 أو 700 متر شمالًا لكن من دون تراكمات تُذكر.

ومن المحتمل أن تشهد مرتفعات 600 متر في أقصى عكار نَفْنَفات ثلجية خفيفة بعد منتصف هذه الليلة. إليكم طقس الأيام المقبلة بحسب مصلحة الأرصاد الجوية: الثلاثاء: غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحرلحدود ٥ أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وتلامس ال ١٠٠٠ متر ليلاً شمال البلاد.

تخف حدة الامطار والثلوج ليل الثلاثاء / الاربعاء.
الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الامطار خلال النهار، نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.

الخميس: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة . نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٣٠٠م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout