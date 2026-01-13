العالم منشغل بالتطورات الايرانية وإسرائيل تتجهّز

A + A -

كتبت صحيفة "الأنباء":



في الوضع الإقليمي، احتلت الاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها الثالث في الجمهورية الاسلامية في إيران اهتمامات الدول العالمية التي بدأ بعضها بطلب إجلاء رعاياه في أسرع وقت، تجنباً للتداعيات المحتملة في ضوء انتقال التظاهرات من المنحى السلمي إلى المواجهة بالدم، والتهديدات التي ارتفع مستواها ووجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأخبار حول الاجتماع المقرر اليوم مع قياداته العسكرية لدراسة الخطط الموضوعة للتدخل. وعوض أن ينشغل المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي بالوضع الداخلي في بلاده انشغل بالتعليق على صورة لترامب نشرت على موقع "اكس"، فيما وجه وزير خارجيته عباس عراقجي أصابع الاتهام إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الاضطرابات التي تشهدها البلاد. أما إسرائيل، فقد أصدر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أمراً تنفيذياً حظّر بموجبه وسائل الاعلام من نشر أي أخبار تتعلق بالتحضيرات العسكرية التي تجري استعداداً لشن ضربة على إيران.