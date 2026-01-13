عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026

A+
النهار: المجموعة الخماسية مجدداً إلى الضوء دعماً للسلطة... موعد مؤتمر دعم الجيش على نار زيارة لودريان
الأخبار: أميركا- إيران: تفاوض تحت ظلال التصعيد
البناء: ملايين الإيرانيين يهتفون للوطن في كل أنحاء البلاد… وخامنئي: قال الشعب كلمته | ترامب: الضربة واردة… والتفاوض ممكن و25 % رسوم على مَن يتاجر مع إيران | عراقجي: جاهزون للحرب… وفرص التفاوض غير جدية ولا تنازل عن التخصيب
اللواء: الخماسية تثمِّن إنجازات الحكومة وقانون الفجوة المالية
مجلس الوزراء اليوم يناقش الإنتظام المالي.. و«الميكانيزم» تبحث حمل إسرائيل للإلتزام بوقف النار
نداء الوطن: من البيتكوين إلى النفط مرورًا بالمخدرات والسلاح
مثلث الجريمة المنظمة: فنزويلا إيران "حزب الله"
الجمهورية: "الخماسية" تدعم مراحل حصر السلاح
عو لـ لجنة الاشراف على الانتخابات: لا تخضعوا
المدن: إيران وأسماء التغيير: مسعىً خليجي للاحتواء وقطع طريق إسرائيل
الديار: لبنان المحاصر بعاصفة الطبيعة ينتظر الإنفراج في الإقليم؟
حزب الله يردّ على كلام عون... وفضيحة التواطؤ في ملف «أبو عمر»!
فرنسا تختلف مع واشنطن حول تسليح الجيش
?l'orient le jour: Dans l'impasse, que peut encore faire le régime iranien
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: طهران تنظم تظاهرات مضادة للاحتجاجات... وتوجه رسائل دبلوماسية
لاريجاني توعد بتصفية الحساب مع واشنطن... ورئيس القضاء يرفع «الثأر»
الأنباء الكويتية: «الخماسية» من السرايا: خطوات لبنان مشجعة في حصر السلاح