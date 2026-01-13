عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: المجموعة الخماسية مجدداً إلى الضوء دعماً للسلطة... موعد مؤتمر دعم الجيش على نار زيارة لودريانالأخبار: أميركا- إيران: تفاوض تحت ظلال التصعيدالبناء: ملايين الإيرانيين يهتفون للوطن في كل أنحاء البلاد… وخامنئي: قال الشعب كلمته | ترامب: الضربة واردة… والتفاوض ممكن و25 % رسوم على مَن يتاجر مع إيران | عراقجي: جاهزون للحرب… وفرص التفاوض غير جدية ولا تنازل عن التخصيباللواء: الخماسية تثمِّن إنجازات الحكومة وقانون الفجوة الماليةمجلس الوزراء اليوم يناقش الإنتظام المالي.. و«الميكانيزم» تبحث حمل إسرائيل للإلتزام بوقف النارنداء الوطن: من البيتكوين إلى النفط مرورًا بالمخدرات والسلاحمثلث الجريمة المنظمة: فنزويلا إيران "حزب الله"الجمهورية: "الخماسية" تدعم مراحل حصر السلاحعو لـ لجنة الاشراف على الانتخابات: لا تخضعواالمدن: إيران وأسماء التغيير: مسعىً خليجي للاحتواء وقطع طريق إسرائيلالديار: لبنان المحاصر بعاصفة الطبيعة ينتظر الإنفراج في الإقليم؟حزب الله يردّ على كلام عون... وفضيحة التواطؤ في ملف «أبو عمر»!فرنسا تختلف مع واشنطن حول تسليح الجيش?l'orient le jour: Dans l'impasse, que peut encore faire le régime iranienعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: طهران تنظم تظاهرات مضادة للاحتجاجات... وتوجه رسائل دبلوماسيةلاريجاني توعد بتصفية الحساب مع واشنطن... ورئيس القضاء يرفع «الثأر»الأنباء الكويتية: «الخماسية» من السرايا: خطوات لبنان مشجعة في حصر السلاح