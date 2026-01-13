living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026

13
JANUARY
2026
  النهار: المجموعة الخماسية مجدداً إلى الضوء دعماً للسلطة... موعد مؤتمر دعم الجيش على نار زيارة لودريان






  الأخبار: أميركا- إيران: تفاوض تحت ظلال التصعيد






 البناء: ملايين الإيرانيين يهتفون للوطن في كل أنحاء البلاد… وخامنئي: قال الشعب كلمته | ترامب: الضربة واردة… والتفاوض ممكن و25 % رسوم على مَن يتاجر مع إيران | عراقجي: جاهزون للحرب… وفرص التفاوض غير جدية ولا تنازل عن التخصيب






 اللواء: الخماسية تثمِّن إنجازات الحكومة وقانون الفجوة المالية
مجلس الوزراء اليوم يناقش الإنتظام المالي.. و«الميكانيزم» تبحث حمل إسرائيل للإلتزام بوقف النار






نداء الوطن: من البيتكوين إلى النفط مرورًا بالمخدرات والسلاح
مثلث الجريمة المنظمة: فنزويلا إيران "حزب الله"



  

  الجمهورية: "الخماسية" تدعم مراحل حصر السلاح
  عو لـ لجنة الاشراف على الانتخابات: لا تخضعوا






 المدن: إيران وأسماء التغيير: مسعىً خليجي للاحتواء وقطع طريق إسرائيل






 الديار: لبنان المحاصر بعاصفة الطبيعة ينتظر الإنفراج في الإقليم؟
حزب الله يردّ على كلام عون... وفضيحة التواطؤ في ملف «أبو عمر»!
فرنسا تختلف مع واشنطن حول تسليح الجيش





  ?l'orient le jour: Dans l'impasse, que peut encore faire le régime iranien






   عناوين بعض الصحف العربية


 الشرق الأوسط السعودية: طهران تنظم تظاهرات مضادة للاحتجاجات... وتوجه رسائل دبلوماسية
لاريجاني توعد بتصفية الحساب مع واشنطن... ورئيس القضاء يرفع «الثأر»

 



 الأنباء الكويتية: «الخماسية» من السرايا: خطوات لبنان مشجعة في حصر السلاح
