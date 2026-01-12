living cost indicators
"اليونيفيل": إطلاق القوات الإسرائيلية النار بالقرب من مواقع قواتنا أمر بالغ الخطورة ويشكّل انتهاكاً للقرار 1701

12
JANUARY
2026
أصدرت قوة حفظ السلام الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، البيان الآتي: "في وقتٍ سابق من اليوم، رصدت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بالقرب من مدينة سردا، تحرّك دبابتين من طراز ميركافا من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي في اتجاه نقطة مراقبة تقع خارج الموقع، قبل أن تنضمّ إليهما لاحقًا دبابة ميركافا ثالثة.

وبعد نحو ساعة، أفادت دورية لليونيفيل في المنطقة بأن إحدى الدبابات أطلقت ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من موقع الدورية، من دون تسجيل أي إصابة أو ضرر.

وكانت الـ"يونيفيل" أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقًا، بأنشطتها في المنطقة، وفق آليات التنسيق المعتمدة. كما وقامت بإبلاغه بالحادث عبر قنوات الاتصال الرسمية.

ويُعدّ إطلاق النار بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أمرًا بالغ الخطورة، ويشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وتجدّد اليونيفيل دعوتها إلى الجيش الإسرائيلي للامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض سلامة قوات حفظ السلام، التي تؤدي مهامها على طول الخط الأزرق، للخطر".
