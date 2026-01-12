living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي: عندما يسقط السياسي في فخ الأوهام...

12
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب إدغار طرابلسي عبر "أكس":

*ظاهرة "أبو عمر": عندما يسقط السياسي في فخ الأوهام* 

​سواءٌ كُشِف الستار عن "أبو عمر" بمحض الصدفة أو بتوقيتٍ مدروس، فإن ذلك لا يُغيّر من جوهر الحقيقة شيئًا؛ إذ تعكس قصّته جليًّا مدى هشاشة "مجتمع النخبة" أمام سماسرة النفوذ، سواء كانوا محتالين محترفين أو وسطاء يقتاتون على بيع الأحلام.

​فما السر الكامن وراء هذا الضعف؟ وكيف يستطيع محتالٌ أن يستدرج "نخبويًّا" ويطوّعه لخدمة مآربه؟ هل يكمن السر في براعة "أبو عمر" التمثيليّة وادعاءاته البراقة، أم في ضيق أفق السياسي واستسلامه لسحر الأوهام؟

​والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه: هل ثمة "سماسرة نفوذ" آخرون ينشطون في البلاد، يغدقون الوعود على السياسيّين بفتح قنوات اتصال مع قادة ورؤساء أوروبيين، أو أعضاء في "الكونغرس" الأمريكي مثلًا؟ أو يزعمون قدرتهم على تقريب المسافات نحو ردهات "الإليزيه" وعتبات "البيت الأبيض"؟

​لقد ألحقت فضيحة "أبو عمر" الخزي بكل من صدّقه وتورط معه، ويظل السؤال قائمًا: كيف سيكون المشهد لو فُضِحَ أمر غيره لاحقاً؟ وهنا تحضرني حكمة الملك سليمان البليغة: "الْغَبِيُّ يُصَدِّقُ كُلَّ كَلِمَةٍ، وَالذَّكِيُّ يَنْتَبِهُ إِلَى خَطَوَاتِهِ" (أمثال 14: 15). علّ سياسيّينا يعتبرون!
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout