بالصورة - هذا ما فعلته امرأة في المنصوريّة!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بناءً على شكوى مقدّمة من المواطن: ر. ح. (مواليد 1971) ضدّ مجهول بجرم سرقة سوار من الذّهب بقيمة ثلاثة آلاف دولار أميركيّ من داخل محلّ مجوهرات في المنصورية، ومن خلال التّحقيق الذي أجرته فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي، أفاد المدعي بأنّ سيّدة دخلت إلى المحل بتاريخ 5-12-2025 لشراء قطعة من الذهب، فقام بعرض بعض الأساور عليها، ولكنّها غادرت من دون ابتياع شيء منها. وبعد مغادرتها، تفقّد صاحب المحلّ بضاعته، فتبيّن له أنّ سوارًا قد فُقِدَ.وأفادت المديرية في بلاغ بأنه بنتيجة المتابعة، وبعد التدقيق في كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ السيدة المذكورة استولت خلسةً السِّوار، ووضعته في جيبها، أثناء عرض البضاعة عليها.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، طالبة من الذين يعرفون مكانها أو أيّ شيءٍ عنها، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم 901203 – 01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة. علمًا بأنّ أي شخص يُساهم في إعطاء أيّة معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.