بالصورة - هذا ما فعلته امرأة في المنصوريّة!

A+
A-
وأفادت المديرية في بلاغ بأنه بنتيجة المتابعة، وبعد التدقيق في كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ السيدة المذكورة استولت خلسةً السِّوار، ووضعته في جيبها، أثناء عرض البضاعة عليها.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، طالبة من الذين يعرفون مكانها أو أيّ شيءٍ عنها، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم 901203 – 01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة. علمًا بأنّ أي شخص يُساهم في إعطاء أيّة معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.