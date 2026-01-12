بالفيديو - في لبنان: هذا ما فعله أبٌ بإبنته!

A + A -

نشرت صفحة " وينيت الدولة " خبراً صادماً مفاده : " نشر رجل سوري فيديو مروع يوثق عملية ضرب وتعذيب قام بممارسته بحق ابنته التي لم تتعدى السبع سنوات في مكان ما في لبنان. وقد توادرت الاخبار الى صفحة وينية الدولة ان الاب يدعى صافي العقباني وقد قام بتصوير عملية الضرب التي تعرض لها لابنته متذرعا بان الابنة قد قالت لامها والتي قامت بتركه في وقت سابق ان الاب يحضر النساء الى المنزل. تدعو صفحة وينية الدولة من يملك معلومات في لبنان او في سوريا عن هذا الاب الاتصال بنا على الرقم 76574438 او ارسال رسالة الى الخاص وشكراً."

لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا



