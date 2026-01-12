living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ ترقّب لبناني للسلوك الأميركي – الإسرائيلي مع إيران... تردّدات سياسية لتصريحات عون حول حصرية السلاح وانتفاء دوره

12
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بات السلوك الأميركي – الإسرائيلي مع إيران في الساعات والأيام المقبلة، قبلة الأنظار ومصدر ترقب لبناني، لما لانعكاسات هذا السلوك على الوضع الأمني والميداني. ذلك أن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل واصلتا بث التهديدات الغامضة بشنِّ ضربات عسكرية، فيما تعمل إيران على قلب المشهد الداخلي لمصلحتها، كما حصل اليوم الإثنين مع تنظيم تظاهرات مؤيدة للحكم.
في هذا الوقت، شهدت بيروت سلسلة من التحركات الدبلوماسية، في الوقت الذي أرخت تصريحات رئيس الجمهورية جوزاف عون التلفزيونية حول السلاح وانتفاء دوره، على المشهد الداخلي.

وأمام هيئة الإشراف على الإنتخابات، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، مشيراً إلى أن "تعديل  قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية، بل السلطة التشريعية.
على خط مواز، حط سفراء اللجنة الخماسية في السرايا الحكومية حيث بحثوا مع رئيس الحكومة نواف سلام في ملفات الجنوب والإصلاحات المالية. وأكد سلام العزم على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، 
فيما رأى سفير مصر علاء موسى أن ما تقوم به الدولة اللبنانية في هذا الإتجاه مشجع، مشيراً إلى أن  مشروع قانون الفجوة المالية هو خطوة في الإتجاه الصحيح.

وفي ملف ما يعرف ب"أبو عمر"، ادعى  النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على الشيخ عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان (ابو عمر) بجرائم "تعكير العلاقات مع  المملكة العربية السعودية والاحتيال والابتزاز والتأثير على السياسيين وإرادتهم في الاقتراع وانتحال صفة"، وعلى الشيخ خالد السبسبي بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.

على خط معيشي، تتخبط القوات اللبنانية في ملف الكهرباء من دون أن يمضي وزيرها بأي خطة واضحة، وذلك بعدما ملأ مسؤولوها الفضاء الإعلامي بالتصريحات حول إنجاز الملف في "ستة أشهر"، في وقت يرتفع أنين الناس والمواطنين من غياب الرؤية لتأمين الكهرباء ولو بالحد الأدنى.
ميشال أبو نجم,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout