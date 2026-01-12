الرئيس عون: لعدم تأجيل الانتخابات النيابية وتعديل القانون مسؤولية السلطة التشريعية

A + A -

جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية، بل السلطة التشريعية التي لها استنادا الى الدستور، مهمة إقرار القوانين او تعديلها. ودور السلطة التنفيذية هو تنفيذ القانون الذي يقره مجلس النواب"، لافتا الى وجود "قانون نافذ حاليا ومشروع قانون احاله مجلس الوزراء لادخال تعديل عليه، وعلى المجلس النيابي ان يقوم بواجباته"، مشددا على "ضرورة اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها".

كلام الرئيس عون جاء في أعقاب أداء رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قسم اليمين بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار.

وتتألف الهيئة من القاضي المتقاعد عفيف الحكيم، النقيب السابق فادي فايز غنطوس، القاضية المتقاعدة ميراي عفيف عماطوري، القاضية المتقاعدة جمال محمود، النقيب السابق أنطونيو جوزف الهاشم، المحامية نادين منير فرغل، الدكتور عماد بشير، النقيب السابق فريد جبران، طلال حاطوم، فيرا يعقوبيان والدكتور زياد الصايغ.

وردد رئيس وأعضاء الهيئة القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل امانة وتجرد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".

الحجار

وتحدث الوزير الحجار، فشكر الرئيس عون على "تحديد موعد القسم سريعا بعد صدور المرسوم"، لافتا الى "الجهد الذي بذل لتعيين الهيئة". وقال: "انا كوزير للداخلية ملتزم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهيئة الاشراف كي تقوم بواجباتها على اكمل وجه، ونحن سنقوم بكل ما هو مطلوب من اجل ذلك"، متوجها الى الرئيس عون بالقول: "اننا نعمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق توجيهاتكم على امل ان تقوم الهيئة بواجباتها في هذا السياق".

الحكيم

وتحدث القاضي الحكيم، فشكر باسمه وباسم أعضاء الهيئة الرئيس عون ووزير الداخلية لاختيارهم للقيام بالمهمة الموكولة اليهم، مكررا ما اقسموا عليه، ومعربا عن الامل في "ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالقاضي الحكيم وأعضاء الهيئة، مؤكدا أن "تعيينكم ليس امتيازا او ترفا، بل يحملكم مسؤولية كبيرة واختياركم تم انطلاقا من ثقتنا بكم"، واكد "ضرورة ان تصدر تقارير الهيئة سريعا وتأخذ مسارها الصحيح ليبنى وزير الداخلية على أساسها المقتضى". وقال: "اعملوا وفق ضميركم ولا تخضعوا لاي ضغوط انطلاقا مما اقسمتم عليه لتحقيق شفافية الانتخابات التي نعتمد بها عليكم".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة ان تكون الرقابة ليس على وسائل الاعلام المرئية فحسب، بل ان تشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لتسويق الحملات الانتخابية"، وقال: "اعلم ان العبء كبير على عاتقكم ولكنكم قادرون بخبرتكم وخلفياتكم ان تكونوا على مستوى المسؤولية. فاقفلوا هواتفكم ولا تجيبوا على احد، بمن فيهم انا، لانه ممنوع ان يتعاطى احد بعملكم".

اضاف: "انا لا اريد التدخل في عملكم، فقوموا بما عليكم وفقا لصلاحياتكم ولما ينص عليه القانون، لان الانتخابات ستكون تحت نظر العالم كله وهذه مسؤولية الدولة حصرا".

وأعاد الرئيس عون التأكيد انه "انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، فإن إقرار او تعديل قانون الانتخابات لا يقع على عاتقنا، لكن تنفيذ القانون النافذ هو من مسؤوليتنا. من هنا كان تعيين الهيئة لتكون جاهزة للقيام بعملها وواجبها كاملين".

وختم قائلا: "قامت الحكومة بواجباتها فليقم المجلس النيابي بواجباته. علينا ان نكون جاهزين لاجراء الانتخابات في موعدها ومن لا يريد ذلك فليتحمل المسؤولية".

رجي

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناول خلالها رئيس الجمهورية عددا من المواضيع الديبلوماسية والتربوية والرياضية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى وعرض معهما لشؤون تتعلق بوزارة الخارجية والحراك الديبلوماسي داخل لبنان وخارجه. كما تطرق البحث الى عمل السفراء اللبنانيين المعتمدين في الخارج.

جابر

واستقبل الرئيس عون وزير المالية ياسين جابر الذي هنأه بمرور عام على بدء ولايته الدستورية وعرض معه لشؤون تتعلق بعمل الوزارة.

الرئيس الجديد لجامعة القديس يوسف

تربويا، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الرئيس الجديد لجامعة القديس يوسف البروفيسور الاب فرانسوا بويديك اليسوعي ومدير مدرسة سيدة الجمهور الاب ماريك شيسليك وعرض معهما للوضع التربوي والجامعي في لبنان، ودور جامعة القديس يوسف ومدرسة سيدة الجمهور في نهضة التعليم الجامعي والاكاديمي في لبنان.

عبد العزيز

واستقبل الرئيس عون النائب السابق الدكتور قاسم عبد العزيز وعلي عبد العزيز ووجيه نعمه، واجرى معهم جولة افق تناولت الأوضاع العامة وحاجات منطقة الشمال عموما والمنية والضنية خصوصا.

وخلال اللقاء قدم الدكتور عبد العزيز للرئيس عون، النسخة الأولى لكتاب اعده بعنوان "سيرتي .. رحلة بين الممكن والمستحيل".

اللواء إبراهيم

واستقبل رئيس الجمهورية المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه لعدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة.

رئيس الكنيسة الرسولية الانجيلية

وفي قصر بعبدا، رئيس الكنيسة الرسولية الانجيلية القسيس روجيه قندلفت مع أعضاء من الكنيسة قدموا التهاني للرئيس عون بالاعياد، وتطرق الحديث الى دور الكنيسة في حماية المجتمع اللبناني.

الاتحاد اللبناني للاسكواش

وفي الشأن الرياضي، استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد اللبناني للاسكواش ظافر علي كبارة والرئيس الفخري للاتحاد مروان حكيم ورلى بشير خلف.

وعرض كبارة لواقع رياضة الاسكواش في لبنان، مشيرا الى أن "الاسكواش من الرياضات المميزة، ورغم انها محصورة ضمن مجتمع صغير، إلا أنها تمتلك دورا عالميا وتاريخا عريقا منذ انطلاقتها، خصوصا كونها نشأت كرياضة عسكرية مخصصة لضباط الجيش البريطاني".

وقال: "منذ تأسيس الاتحاد اللبناني للإسكواش، كان للبنان حضور فاعل على الساحة العربية، حيث كان من المؤسسين للاتحاد العربي للإسكواش في سبعينيات القرن الماضي، لكن نتيجة الازمات التي مرت بها المنطقة وجائحة كورونا، توقفت النشاطات والبطولات العربية بالكامل ورغم كل ذلك كان للبنان دور ريادي، إذ استضاف البطولة العربية الثلاثين للإسكواش في تشرين الاول 2025 بمشاركة 6 دول من اصل 8، ما شكل إنجازا نوعيا اعاد الحياة للنشاط العربي في هذه الرياضة".

ورحب الرئيس عون بالوفد، مشددا على "اهمية الرياضة في صقل الشباب اللبناني وإبعاده عن الموبقات"، مركزا على "ضرورة استعادة دور لبنان الرائد في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الرياضي".