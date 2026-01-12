مع اشتداد العاصفة.. تحذير جديد!

A + A -

أشارت جمعية "اليازا" في بيان الى انه "في ظل العواصف والرياح القوية، تحذّر جمعية يازا (YASA) من المخاطر الجدية الناتجة عن الإهمال في تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية ولوحات الإعلانات على الطرقات وعلى المباني".

وتوجّهت الجمعية بشكل أساسي إلى وزارة الداخلية والبلديات، مطالِبةً إيّاها بالتحرّك العاجل وتعميم توجيهات واضحة على البلديات، واتحادات البلديات، والمحافظات، وكافة الجهات المعنية، للتشدّد في تطبيق معايير السلامة وإجراء الكشف الميداني الفوري.

وأكدت "اليازا" ان أي تقصير في هذا المجال قد يكلّف أرواحًا ويعرّض الممتلكات والسلامة العامة والمرورية لخطر جسيم".

وختمت: "الوقاية مسؤولية مشتركة".