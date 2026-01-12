خاص - "البلوك 8" هدية أميركية للبنان؟

A + A -

تتساءل مصادر سياسية في الكواليس: هل توقيع تحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان، يعكس استشراف مرحلة واعدة من الأمن والسلام والإستقرار والإزدهار في الأفق على الحدود الجنوبية وبالتالي بداية مسار فك الحصار الخارجي - المالي والنفطي عن لبنان منذ العام 2019 وإعلان شركة "توتال" آنذاك وقف التنقيب بحجة عدم وجود غاز في البلوك 9 في الجنوب؟ وهل تسهيل الولايات المتحدة لهذا الملف بمثابة "هدية" للدولة اللبنانية التي وقعت اتفاقية ترسيم بحري مع قبرص بطلب أميركي – أوروبي لتسهيل نقل النفط والغاز الى اليونان ومنه إلى أوروبا؟ وهل سيبدأ تحالف الشركات التنقيب أم سيطول مسلسل المماطلة وهل ستسمح إسرائيل بذلك؟ أم يكون الهدف الوحيد تعويم الحكومة ووزير الطاقة بإضافة إنجازات "ورقية" وحرف الأنظار عن سلسلة إخفاقاتهما؟.