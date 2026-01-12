living cost indicators
"قررت الانسحاب بكرامتي"... البعريني يكشف ما حصل!

كشف النائب وليد البعريني أنّه "اليوم نائب مستقل وقررت الانسحاب بكرامتي ولاسيما انني لم أعرف أن محمد سليمان ذهب للتحقيق إلّا من سجيع عطية وأحمد الخير كان أعدّ بيانه مسبقا قبل التحقيق وهو لم يبلغني بشيء علما أن اتصالًا كان جرى بيننا قبل يوم مما حصل."

وقال للـ OTV: "أحترم سجيع عطية لكنه ليس شيئًا بالمعادلة ولا تحالفا بيننا بالانتخابات المقبلة."

وأردف: "سمعت منذ ٣ اشهر من مرجعيات لها وزنها ان تأجيل الانتخابات سيد الموقف."

وأضاف البعريني: "هشاشة الطائفة السنية بوضعها الحالي من حيث مستوى التمثيل السياسي التي باتت بلا وزن وهي التي دفعت بقضية أبو عمر الى الواجهة."

