living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة عون تردّ على الرئيس: أمضيت ثلاثة وأربعين عامًا في السلك القضائي وتولّيت فتح أكبر ملفات الفساد المالي في البلاد وتعرضت من اجل ذلك لابشع انواع الاضطهاد

12
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب القاضية غادة عون عبر حسابها :
‏فخامة رئيس الجمهورية،
في مقابلتكم  بالامس  ورد على لسانكم ما مفاده أنّه قبل 16 أيلول ( اي على ما اعتقد تاريخ افتتاح السنة القضائية من قبلكم) لم يكن هناك قضاء في لبنان.
مع كامل الاحترام لشخصكم ولمقام رئاسة الجمهورية، لا يسعني إلا التوقف عند هذا التوصيف، لما ينطوي عليه من تعميم مجحف بحق عدد كبير من القضاة الذين أفنوا حياتهم المهنية في خدمة العدالة، وعملوا في ظروف بالغة الصعوبة، وبإمكانات محدودة، وبنزاهة والتزام، بعيدًا عن أي  ترف.
هؤلاء القضاة لم يكونوا “يتسلّون” يا فخامة الرئيس ،بل كانوا يؤدّون واجبهم في الفصل بين الناس، وحماية الحقوق، والسهر على تطبيق القانون، كلٌّ ضمن هامش الاستقلال المتاح له في نظام يعاني من اختلالات بنيوية معروفة.!!!! ومن تدخل سافر في عمل القضاء.
أما على الصعيد الشخصي، فقد أمضيت ثلاثة وأربعين عامًا في السلك القضائي، في عمل شاق ومتواصل، وتولّيت فتح أكبر ملفات الفساد المالي في البلاد.وتعرضت من اجل ذلك لابشع انواع الاضطهاد بما فيها تواطؤ البعض من داخل القضاء لمحاولة طردي والتخلص مني !!!، والمؤلم أنّ بعض هذه الملفات، بدل أن تُستكمل بعد ما توليتم مقام الرئاسة جرى أقفالها أو تجميدها !!!!!  كما جرى وفي الفترة عينها تقريبا  وللاسف إطلاق سراح 
اكبر متسبب في الازمة الاقتصادية في لبنان وفي هدر المال العام الا وهو رياض سلامة تمهيدا لتأمين افلاته من المحاكمة والعقاب !!!!
من هنا، يثور التساؤل المشروع:
هل المقصود بقولكم هو غياب الإطار التشريعي المثالي؟
أم غياب الإرادة السياسية لحماية القضاة؟
أم وجود قضاء اصبخ أداة في يد المنظومة لحمايتها بما ادى الى تعطيل العدالة ؟؟؟
إن توضيح هذا الأمر ضروري، إنصافًا للقضاة الذين عملوا بضمير، وصونًا لذاكرة القضاء اللبناني، وتأكيدًا على أن إصلاح العدالة لا يبدأ بنفي الماضي، بل بفهم أسبابه البنيوية ومحاسبة من عطّلها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout