living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة تدهور حالة فيروز الصحية؟!

12
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد في تصريح صحافيّ أن الفنانة فيروز تمر بمرحلة نفسية صعبة عقب وفاة نجلها هلي الرحباني، مؤكدًا أن ما يُتداول عن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى المستشفى غير صحيح.

وأوضح بوسعيد أن فيروز تعيش صدمة إنسانية قاسية نتيجة فقدانها اثنين من أبنائها خلال فترة زمنية قصيرة، بعد رحيل هلي، وقبل ذلك وفاة نجلهـا زياد الرحباني قبل ستة أشهر، مشددًا على أن ما تعانيه يندرج في الإطار النفسي لا الصحي، وأنها تقيم حاليًا برفقة ابنتها ريما الرحباني.

وكانت جنازة هلي قد أُقيمت السبت الماضي بحضور العائلة وعدد محدود من المقربين، حيث بدت فيروز متأثرة بشدة أثناء تلقيها التعازي، في مشهد عكس حجم العلاقة الخاصة التي جمعتها بنجلها الذي عاش بعيدًا عن الأضواء بسبب ظروفه الصحية.

وبحسب معلومات متداولة، دُفن جثمان هلي إلى جانب شقيقه زياد في مدفن خاص داخل حديقة منزل فيروز في منطقة الشوير، تنفيذًا لوصيتها.

يُذكر أن هلي هو الابن الثالث الذي تفقده فيروز، بعد وفاة زياد، وقبلهم ابنتها ليال التي رحلت عام 1988، لتبقى ريما الابنة الوحيدة على قيد الحياة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout