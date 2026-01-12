عاصفة قطبية تضرب لبنان: أمطار وثلوج وتحذيرات من الرياح والصقيع والجليد!

A + A -

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود ويكون مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس الـ ١١٠٠ متر مساء يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.

تحذير: من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج، ومن تشكل السيول يومي الاثنين والثلاثاء ومن اشتداد سرعة الرياح.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١٢و١٩، في طرابلس بين ٩ و١٧ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين:

– غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة.

– يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية.

– تتساقط لحبات البرد وتشكل السيول عل الطرقات.

– تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا لحدود الـ ١٠٠ كم/س مساءً في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود الـ ٥ أمتار.

– نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات والواح الطاقة الشمسية.

– تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٧٠٠ خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع ١٤٠٠ متر.

الثلاثاء:

– غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية.

– يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

– تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار.

– تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وتلامس الـ ١٠٠٠ متر ليلاً شمال البلاد.

– تخف حدة الامطار والثلوج ليل الثلاثاء – الاربعاء.

الأربعاء:

– غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق.

– تنحسر الامطار خلال النهار.

– نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.

الخميس:

– غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

– يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر.