اللواء: الامور مجمدة بشكل عملي حتى عرض تقرير الجيش اللبناني

12
JANUARY
2026
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

 ذكرت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان الامور مجمدة بشكل عملي حتى عرض تقرير الجيش اللبناني حول خطة المرحلة الثانية من عملية حصرية السلاح جنوبي نهر الليطاني. ويُبنى على التقرير مقتضاه السياسي والامني.

 

وافيد ان الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان سيصل بيروت مبدئيا يوم بعد غد الاربعاء لمتابعة مواضيع الجنوب واجتماعات المكيانيزم برغم اقصائه عن حضور جلساتها، والاصلاحات المالية. وستكون له لقاءات واسعة تشمل بعض السفراء حسبما تردد.

كما افادت بعض المعلومات ان الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان سيزور بيروت الاسبوع المقبل، وقد يزورها رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري.
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة في السراي الكبير للبحث في بند وحيد هو «تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب». وافادت مصادر حكومية لـ «اللواء» أن البحث سيكون عاماً في الوضع المالي وفي الخيارات.

اللواء
{{article.title}}
