الديار: لودريان في بيروت

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تستعد بيروت هذا الأسبوع لاستقبال الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يفترض أن يصل يوم الأربعاء المقبل، في زيارة مفصلية بملف دعم الجيش، بحيث تشير مصادر مطلعة على التحضيرات للزيارة، الى أنها «ستركز على الاعداد التفصيلي لهذا المؤتمر، وان كان حتى الساعة لم يتم حسم مكانه وموعده في شباط المقبل».واوضحت المصادر في تصريح لـ»الديار» أن «الطرف الفرنسي لم يحصل بعد على أجوبة نهائية من الطرفين الاميركي والسعودي، اللذين يربطان الى حد بعيد التعاون في هذا المجال بحصرية السلاح شمال الليطاني. من هنا ستكون الخطة التي سيعرضها قائد الجيش على مجلس الوزراء مطلع شباط المقبل وقرار المجلس بشأنها، مفصلية في هذا المجال».