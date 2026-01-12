أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 كانون الثاني 2026

A + A -

خفاياقال إعلامي مخضرم إن كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مقابل كلام قناة الجزيرة حول وجود ضباط من النظام السوري السابق يعملون من لبنان ضد النظام الحالي وعلى قناة الجزيرة التي قالت في تقرير منحته وقتاً مسهباً وأعادت نشره عدة مرات يتحدّث عن لبنان كقاعدة لعمل ضباط النظام السابق، ومنهم طيارون يتخذون فندقاً لبنانياً مقراً لهم، أن تجيب على النفي القاطع الصادر عن الرئيس اللبناني لهذه المعلومات، وحديثه عن إبلاغ الحكومة السورية بالنفي القاطع وطلب أي معلومات معاكسة، والتحدّي منقول لقناة الجزيرة لتقدم معلومات موثقة بالأسماء والعناوين مثل اسم الفندق الذي علمت أن الطيّارين فيه يتلقون وجبة واحدة أو أن تعتذر من جمهورها ومن اللبنانيين على هذا التقرير الملفق الذي يسيء للبنان ويسبب أزمة في العلاقات اللبنانية السورية.كواليستوقفت مصادر متابعة للوضع في إيران أمام تراجع كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إيران من الحديث عن ضربات قويّة في حال تمّ قتل متظاهرين وهو يعلم بوجود قتلى من رجال الأمن والمتظاهرين الذين تسبّبوا بأعمال الشغب إلى ما نشرته وكالة أكسيوس عن تفكيره بهجوم سيبراني والتوسّط مع إيلون ماسك لتأمين بث فضائي للإنترنت لصالح المعارضة الإيرانية، ثم قول ترامب نفسه في تصريح علنيّ عن التفكير بأشكال عديدة ممكنة لمساعدة المعارضة في إيران بما يمثل تراجعاً عن التدخل العسكريّ، حيث أشار إلى عقوبات جديدة ونوع من الاستهداف السيبراني للمؤسسات الأمنيّة.لغزترددت معلومات غير رسمية حول نقل وزير خارجية إيران أموالاً لحزب الله خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان التي شهدت توتراً في المباحثات مع وزير الخارجية اللبناني!غمزرغم قناعة رئيس حزب بارز بإمكانية تأجيل الإنتخابات، فقد طلب من محازبيه إستنفار الماكنة الإنتخابية والإستعداد وكأن الإنتخابات حاصلة في أيار المقبل!همسأفادت تقارير إعلامية أن نسبة المشاهدة لمقابلة رئيس الحكومة على تلفزيون «أم. تي .في» حققت أرقاماً قياسية مليونية، وأوضحت العديد من النقاط في قانون «الفجوة المالية»!بذلت قيادتا "أمل" و "حزب الله" جهودًا مكثفة لاحتواء التوتر في بلدة كفرحتى بعدما تطوّر إشكال إلى إطلاق نار على خلفية استهداف البلدة بغارة إسرائيلية ومنع عناصر من "الحزب" أحد كوادر "الحركة" من تفقد منزله وفرض طوق أمني في مكان الغارة.تبيِّن معطيات أن تخصيص وزير الخارجية الإيرانية، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بزيارة ضمن لقاءات بيروت عكس دخولًا إيرانيًا على خط الكباش الدائر حول انتخابات رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونواب الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية.أثنت مراجع دبلوماسية على إنجازات الجيش اللبناني في مكافحة المخدرات والتهريب وأعطت مثالًا التغيير في حي الشراونة في بعلبك إذ انتقل من حي للمهربين والخارجين على القانون إلى حي بدأت تعود فيه الحياة والحركة إلى طبيعتها.