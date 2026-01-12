عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 كانون الثاني 2025

A + A -

النهار: عشرات الغارات العنيفة على "أنفاق" شمال الليطاني عون يجدّد تعهّد حصر السلاح "حسب الإمكانات"الأخبار: غارات العدو تتوسع ولجنة ثلاثية مكان الخماسيةعون: هدنة مع إسرائيل وإنتخابات في موعدهاأميركا- إسرائيل: حرب هيجينة مع إيراناللواء: عون: 2026 عام الخلاص... والإنتخابات في موعدها الدستوريلا دور رادعاً للسلاح وعلى حزب الله تغليب المنطق.. وسلام لبسط السيادة ومجلس وزراء غداًالبناء: ترامب يلوّح بغزو غرينلاند… وحرب على إيران… ويتجاهل الحديث عن فنزويلا | تراجع التظاهرات المعارضة… واليوم يستعرض الحرس شعبيّته تنديداً بالتدخلات | عون يجدّد موقفه من السلاح: مع تأجيل تقنيّ للانتخابات ولا ضباط للأسد في لبنانالجمهورية: عون: السلاح صار عبئًا على بيئته ولبنانعهد عون يتمم سنته الأولىالمدن: الخرق الممكن: انتقال الحزب من رفض المس بالسلاح إلى بحث الثمنالديار: «إسرائيل» تصعّد عدوانها... وعون: سنة 2026 هي سنة الخلاصلودريان في بيروت تحضيراً لمؤتمر دعم الجيشحزب الله: لا إمكانيّة للإنتقال الى مرحلة جديدة من حصريّة السلاحنداء الوطن: تصعيد إسرائيلي واسع ورسالة رئاسية حاسمة لـ "الحزب"l'orient le jour: Possible brèche dans le mur : le Hezbollah passe du refus de toucher aux armes à la négociation du prixعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيينقال إن حلّ «الانتقالي» نفسه كان قراراً شجاعاً ومسؤولاًالأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: المسارات الإقليمية في «المخاض الأخير» وجبهة لبنان تتلمس الاستقرار