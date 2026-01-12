living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 كانون الثاني 2025

12
JANUARY
2026
  النهار: عشرات الغارات العنيفة على "أنفاق" شمال الليطاني    عون يجدّد تعهّد حصر السلاح "حسب الإمكانات"




  الأخبار: غارات العدو تتوسع ولجنة ثلاثية مكان الخماسية
  عون: هدنة مع إسرائيل وإنتخابات في موعدها
  أميركا- إسرائيل: حرب هيجينة مع إيران




  اللواء: عون: 2026 عام الخلاص... والإنتخابات في موعدها الدستوري
لا دور رادعاً للسلاح وعلى حزب الله تغليب المنطق.. وسلام لبسط السيادة ومجلس وزراء غداً





  البناء: ترامب يلوّح بغزو غرينلاند… وحرب على إيران… ويتجاهل الحديث عن فنزويلا | تراجع التظاهرات المعارضة… واليوم يستعرض الحرس شعبيّته تنديداً بالتدخلات | عون يجدّد موقفه من السلاح: مع تأجيل تقنيّ للانتخابات ولا ضباط للأسد في لبنان




   الجمهورية: عون: السلاح صار عبئًا على بيئته ولبنان
   عهد عون يتمم سنته الأولى




   المدن: الخرق الممكن: انتقال الحزب من رفض المس بالسلاح إلى بحث الثمن




   
   الديار: «إسرائيل» تصعّد عدوانها... وعون: سنة 2026 هي سنة الخلاص
لودريان في بيروت تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش
حزب الله: لا إمكانيّة للإنتقال الى مرحلة جديدة من حصريّة السلاح





 نداء الوطن: تصعيد إسرائيلي واسع ورسالة رئاسية حاسمة لـ "الحزب"





  l'orient le jour: Possible brèche dans le mur : le Hezbollah passe du refus de toucher aux armes à la négociation du prix







   عناوين بعض الصحف العربية


 الشرق الأوسط السعودية: العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين
قال إن حلّ «الانتقالي» نفسه كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً


 

 الأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: المسارات الإقليمية في «المخاض الأخير» وجبهة لبنان تتلمس الاستقرار
