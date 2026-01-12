عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 كانون الثاني 2025

A+
A-
النهار: عشرات الغارات العنيفة على "أنفاق" شمال الليطاني عون يجدّد تعهّد حصر السلاح "حسب الإمكانات"
الأخبار: غارات العدو تتوسع ولجنة ثلاثية مكان الخماسية
عون: هدنة مع إسرائيل وإنتخابات في موعدها
أميركا- إسرائيل: حرب هيجينة مع إيران
اللواء: عون: 2026 عام الخلاص... والإنتخابات في موعدها الدستوري
لا دور رادعاً للسلاح وعلى حزب الله تغليب المنطق.. وسلام لبسط السيادة ومجلس وزراء غداً
البناء: ترامب يلوّح بغزو غرينلاند… وحرب على إيران… ويتجاهل الحديث عن فنزويلا | تراجع التظاهرات المعارضة… واليوم يستعرض الحرس شعبيّته تنديداً بالتدخلات | عون يجدّد موقفه من السلاح: مع تأجيل تقنيّ للانتخابات ولا ضباط للأسد في لبنان
الجمهورية: عون: السلاح صار عبئًا على بيئته ولبنان
عهد عون يتمم سنته الأولى
المدن: الخرق الممكن: انتقال الحزب من رفض المس بالسلاح إلى بحث الثمن
الديار: «إسرائيل» تصعّد عدوانها... وعون: سنة 2026 هي سنة الخلاص
لودريان في بيروت تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش
حزب الله: لا إمكانيّة للإنتقال الى مرحلة جديدة من حصريّة السلاح
نداء الوطن: تصعيد إسرائيلي واسع ورسالة رئاسية حاسمة لـ "الحزب"
l'orient le jour: Possible brèche dans le mur : le Hezbollah passe du refus de toucher aux armes à la négociation du prix
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين
قال إن حلّ «الانتقالي» نفسه كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً
الأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: المسارات الإقليمية في «المخاض الأخير» وجبهة لبنان تتلمس الاستقرار