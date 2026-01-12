عكس السير: «انتزعت» طبخة جعجع

A + A -

عكس السير: بعد التعثر الكبير في نسج تحالفات جدية مع القوى والشخصيات المتعددة التي حلت محل تيار المستقبل في تمثيل الطائفة السنية، واجهت طموحات رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، نكسة كبيرة أيضاً على المستوى المسيحي.

إذ كان يأمل في أن «يضبّ» تحت رايته في الانتخابات النيابية المقبلة، كلاً من حزب الكتائب، وحزب الطاشناق، ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، والنائب السابق ميشال فرعون، ورئيس مجلس إدارة الـMTV ميشال المر، والمرشح السابق مجد بطرس حرب، والنائب السابق هادي حبيش، وغيرهم من أبناء البيوتات السياسية التقليدية.

إلا أن أسباباً متعددة «نزعت الطبخة» مع كل هؤلاء.

وفي الوقت نفسه، يشكك المطلعون في إمكانية استمرار التحالف بين القوات وكل من حزب الوطنيين الأحرار في بعبدا والنائب السابق منصور البون في كسروان، حيث يتراكم شعور الأحرار والبون بأنهم يمنحون القوات كل شيء من دون ضمان ربح المقعد النيابي في المقابل.