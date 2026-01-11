الشيخ علي قدور: نُثمّن عاليًا مواقف الرئيس عون

A + A -

صدر عن سماحة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور البيان التالي :نُثمّن عاليًا كلمات ومواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي أطلقها بمناسبة مرور عام على بداية عهده رئيسا للبلاد ، لما عكسته من وعيٍ وطنيٍ عميق، وحرصٍ صادق على حماية السيادة وصون الاستقرار، ولا سيّما في مقاربته الحكيمة لملف ضباط النظام السوري السابق، الذين زعمت بعض القنوات الإعلامية وجودهم في لبنان. وقد جاء موقف فخامته مسؤولًا ومتوازنًا، مستندًا إلى منطق الدولة والقانون والمؤسسات، ومؤكدًا ضرورة التحقّق من الوقائع، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو محاولات الاستثمار السياسي والتوتير الداخلي.كما نُشيد بتأكيد فخامته الحاسم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا لا يجوز المساس به، وضمانةً أساسية لتجديد الحياة الديمقراطية، واحترام إرادة اللبنانيين، وترسيخ الأطر الدستورية والمؤسسات الشرعية.إن هذه المواقف تعكس نهجًا وطنيًا جامعًا، يُعزّز الثقة بالدولة ومؤسساتها ولا سيما الجيش اللبناني الوطني و الاجهزة الأمنية ، ويؤكد أن لبنان لا يُبنى إلا بالحكمة، واحترام الدستور، وتغليب المصلحة الوطنية العليا عل