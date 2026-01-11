living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشيخ علي قدور: نُثمّن عاليًا مواقف الرئيس عون

11
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن سماحة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور البيان التالي : 

نُثمّن عاليًا كلمات ومواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  التي أطلقها بمناسبة مرور عام على بداية عهده رئيسا للبلاد ، لما عكسته من وعيٍ وطنيٍ عميق، وحرصٍ صادق على حماية السيادة وصون الاستقرار، ولا سيّما في مقاربته الحكيمة لملف ضباط النظام السوري السابق، الذين زعمت بعض القنوات الإعلامية وجودهم في لبنان. وقد جاء موقف فخامته مسؤولًا ومتوازنًا، مستندًا إلى منطق الدولة والقانون والمؤسسات، ومؤكدًا ضرورة التحقّق من الوقائع، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو محاولات الاستثمار السياسي والتوتير الداخلي.

كما نُشيد بتأكيد فخامته الحاسم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا لا يجوز المساس به، وضمانةً أساسية لتجديد الحياة الديمقراطية، واحترام إرادة اللبنانيين، وترسيخ الأطر الدستورية والمؤسسات الشرعية.

إن هذه المواقف تعكس نهجًا وطنيًا جامعًا، يُعزّز الثقة بالدولة ومؤسساتها ولا سيما الجيش اللبناني الوطني و الاجهزة الأمنية ، ويؤكد أن لبنان لا يُبنى إلا بالحكمة، واحترام الدستور، وتغليب المصلحة الوطنية العليا عل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout