Bassil durante la cena del sector educativo: el objetivo es educar a los estudiantes sobre el pensamiento nacional y los conceptos de soberanía e independencia.

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en un discurso pronunciado durante una cena para el sector educativo en Batroun que "el Líbano es el país del mensaje y se caracteriza por la ciencia y la cultura, que es lo que hemos adquirido a lo largo de los años, y vivimos en un gran tejido en el que hay diversidad y distinción, lo que le ha dado una dimensión humana que ha hecho que los libaneses tengan éxito en todo el mundo".Y afirmó: "Por eso, la educación es fundamental en el país, ya que no se puede llevar a cabo una reforma en el Líbano sin una reforma educativa y un desarrollo en el ámbito del saber y la cultura, y aquí radica el gran desafío al que se enfrenta el Estado con un sector educativo en decadencia".Bassil añadió: "Como en el partido somos conscientes de la importancia de la educación, hemos creado el Consejo Superior de Educación, cuyo principal objetivo y enfoque es actualizar los planes de estudio para adaptarlos a los avances, especialmente en el campo de la inteligencia artificial".Dijo: "Mi principal preocupación es la identidad, y la identidad es la cultura, y el mayor desafío es preservarla. Consideró que el mayor peligro proviene del exterior, concretamente en el caso de los refugiados sirios, no por motivos racistas o sectarios, sino porque esto afecta a nuestra cultura.Y continuó: "El número de estudiantes sirios en las escuelas de Batroun ha disminuido en menos de mil y, al final, por mucho que disminuya, el número de estudiantes sirios sigue siendo mayor que el de libaneses en nuestras escuelas y no podemos considerar que esto no tenga repercusión".Bassil afirmó: "En el pasado, me opuse a la concesión de una serie de rangos y salarios y advertí de que sería la causa del colapso económico del país, ya que nuestra economía no podía soportarlo. Hoy estoy de acuerdo con las demandas de aumento de los salarios del sector público, porque no se puede seguir viviendo así. Y insistió en que se debe preservar la dignidad material y moral del profesor a través del reconocimiento de la gente.Insistió en que se debe enseñar el amor a la patria para preservar la cultura y que esto no contradice el desarrollo, "es decir, podemos estar a la vanguardia de la tecnología y seguir arraigados en nuestras raíces, tradiciones y patria".Dijo: "Es su deber impulsar a los estudiantes a comprender el significado de la patria y la importancia de la vinculación con ella, porque es un problema fundamental que vivimos, ya que no se puede permitir que los jóvenes pierdan el sentido del espacio de la patria y la forma de preservarla, porque hay políticos y fuerzas políticas que juegan a dividir o anexionar la patria".Insistió en que "independientemente de si estamos convencidos o no de la patria, cuando la perdemos con su espacio y sus fronteras, no sabemos qué nos queda, y no podemos, con conceptos como estos, dejar que los jóvenes piensen con la lógica de que no se puede vivir con estos ciudadanos ni se puede vivir sin enseñarles lo que es la soberanía, la independencia y la libertad de la patria, ya que somos una generación que se ha educado en estos conceptos y la patria era para nosotros la dignidad y el amor por el presidente Michel Aoun, que proviene de la frase "porque usted es nuestra dignidad".Bassil concluyó diciendo que, en ausencia de una política nacional clara, es necesario educar a los estudiantes en un pensamiento nacional sano, como mínimo en el sentido de pertenencia a la patria.