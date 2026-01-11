غسان الخوري: حصل التيار على صكّ اعتراف لا لُبس فيه من حاكم مصرف لبنان بصوابية خياراته بالقوانين الإصلاحية والملف القضائي - المالي

A + A -

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري عبر منصة X:

من كم يوم حصل التيار على صكّ اعتراف لا لُبس فيه من حاكم مصرف لبنان بصوابية كل يلي اشتغل عليه بالقوانين الإصلاحية والملف القضائي - المالي يلي كوّنوه بسرقة العصر والسطو على أموال اللبنانيين.

مبارح الدكتور العظيم بيهرب لقدّام ليغطّي فشلو بمعالجة ملف الكهربا، علماً انو وزيرو معترف صوت وصورة بمجلس النواب انو ما في حل للكهربا إلا بالعودة إلى الخطط يلي وضعها التيار، متل انو ما في حل للمياه إلا بالعودة إلى مشاريع السدود.

قدّ ما تجنّيتو وشوّهتو وكذّبتو، لا بد من الحقيقة بآخر المطاف.