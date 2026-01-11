يروّجان المخدّرات في غزير...في قبضة استقصاء جبل لبنانayy

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:" في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتجّار المخدّرات ومروّجيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة غزير على متن دراجة آليةبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية نوع "V150"، وهوج. أ. (مواليد 1988، لبناني)وقد ضبطت معه/12/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء مخدّرة، هاتف خلوي، وقد تبيّن أنه يقوم بتوزيع المخدّرات على جانب الأوتوستراد بواسطة شخص ملقّب بـ"الشحرور". وفي سياق متّصل بعد توافر معلومات للمفرزة عن قيام شخص آخر بترويج المخدّرات في المحلة ذاتها، تمكنت من تحديد هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه ويدعىم. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)وعُثِرَ بحوزته على/12/ طبة بلاستيكية لون أسود، بداخلها مادة الباز طبّتَين بلاستيكيّتين بداخلهما مادة الكوكايين هاتف خلوي ومبلغ ماليأُودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ" .