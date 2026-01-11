living cost indicators
يروّجان المخدّرات في غزير...في قبضة استقصاء جبل لبنانayy

11
JANUARY
2026
 صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

" في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتجّار المخدّرات ومروّجيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة غزير على متن دراجة آلية
بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية نوع "V150"، وهو
ج. أ. (مواليد 1988، لبناني)
وقد ضبطت معه/12/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء مخدّرة، هاتف خلوي، وقد تبيّن أنه يقوم بتوزيع المخدّرات على جانب الأوتوستراد بواسطة شخص ملقّب بـ"الشحرور". وفي سياق متّصل بعد توافر معلومات للمفرزة عن قيام شخص آخر بترويج المخدّرات في المحلة ذاتها، تمكنت من تحديد هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه ويدعى
م. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)
وعُثِرَ بحوزته على/12/ طبة بلاستيكية لون أسود، بداخلها مادة الباز طبّتَين بلاستيكيّتين بداخلهما مادة الكوكايين هاتف خلوي ومبلغ مالي

  أُودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ" .
