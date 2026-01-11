A + A -

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنهم هاجموا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان.

وأوضح أن الجيش الاسرائيلي أغار قبل قليل على فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان.

وقال: ”خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان“.

وأكد أن الجيش الاسرائيلي سيوصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.