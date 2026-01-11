الهزات الأرضية التي ضربت لبنان أمس... ماذا عن تأثيرها؟!

A + A -

كشف أستاذ الجيولوجيا طوني نمر عبر حسابه على إكس أنّ "الهزات الأرضية التي حدثت الليلة الماضية في البحر المتوسط مقابل بيروت حصلت على فوالق بحرية ثانوية غير مرتبطة بشكل مباشر بالفوالق القارية الرئيسية (فالق البحر الميت) أو بفوالق سلسلة اللاذقية البحرية، ومن المرجح أن يبقى تأثيرها محدوداً."