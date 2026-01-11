بالصور- انهيار حائط على طريق بتغرين-بسكتنا في منطقة وادي الجماجم... ومعلوف يتابع

A + A -

كتب النائب السابق إيدي معلوف عبر إكس:

"اليوم أيضاً،

إثر انهيار حائط على طريق بتغرين-بسكتنا في منطقة وادي الجماجم، تمّ التواصل مع مدير مكتب وزير الأشغال، الذي أعطى توجيهاته للفرق المختصّة للكشف على الأضرار والقيام بأعمال الصيانة اللازمة في أسرع وقت."