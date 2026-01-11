بعد الاستراحة... منخفض جوي قوي يضرب لبنان: عواصف وثلوج وتحذير من سرعة الرياح!

A + A -

طقس متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم الإثنين حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شرق أوروبا ويكون مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال ١٢٠٠ م ويستمر حتى الأربعاء المقبل حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.

تحذير: من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج و من تشكل السيول يومي الاثنين والثلاثاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم أحيانًا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س.

الإثنين: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر حيث تتشكل السيول عل الطرقات مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتّد أحيانًا لحدود ال ٩٠ كم/س و من المتوقع ان تصل الى ما يقارب ١١٠ كلم/س في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار مع إحتمال تساقط حبات البرد و نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات و تكون السيول، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٦٠٠ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع ١٢٠٠ متر فجر الثلاثاء و ما دون في المناطق الشمالية و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحرلحدود ٣ أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الامطار ليل الثلاثاء / صباح الاربعاء . يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية بشكل كليو يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: غائم صباحا مع تساقط امطار فجر الاربعاء في المناطق الشمالية و ثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر. تنحسر الامطار صباحا و يتحول الطقس الى غائم جزئيا و تبقى الحرارة متدنية كما نحذر من تكون الجليد على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠و ٣٥ كم/س تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر فتقارب ال ٥٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٠ و ٨٠%.

حال البحر: هائج الى مائج.

حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١٩ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣