living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منير يونس: ثلاث روايات متناقضة... أي سيرك هذا؟!

11
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: ‏لرياض سلامة روايةٌ مغايرةٌ تمامًا لما يقوله مصرف لبنان اليوم عن أزمة الودائع. روايةٌ كرّرها مرارًا طوال سنوات الانهيار، وبدا مُذهلًا في إصراره عليها، حتى في مقابلته الأخيرة على تلفزيون «العربية» قبل نحو شهرٍ ونصف.

‏واضاف: المفارقة الصارخة أنّ التحقيقات تُحاصر سلامة في نطاق مئات ملايين من العمولات، فيما قضية الودائع تُقاس بـعشرات عشرات المليارات. 

‏اوضح يونس: هو يقول إنه أعاد الدولارات إلى المصارف. المصارف تردّ: دولارات الناس عالقة في مصرف لبنان. ومصرف لبنان يضيف رواية ثالثة : الدولة سحبت منه 50 مليار دولار!

‏وسأل: أيّ "سيرك" هذا؟ ثلاث رواياتٍ متناقضة وكاذبة كلّها، وثقبٌ أسود يبتلع الحقيقة. هذه ليست فوضى حسابات، بل فوضى دولة.

‏والسؤال الأبسط والأخطر: لماذا لا تُفتح محاكمةٌ كاملةٌ وعلنيةٌ لنعرف أين تبخّرت الودائع، ومن قرّر، ومن نفّذ، ومن غطّى؟ 

‏وقال يونس: الجواب المرّ: لأنّ أحدًا لا يريد الحقيقة كاملة—لا سلامة، ولا مصرف لبنان، ولا المصارف، ولا الدولة.

‏وختم: لهذا لا نرى ملفًا واحدًا يتقدّم نحو محاكمةٍ حاسمة، ولا طرفًا واحدًا يدفع باتجاه تسريعها، ولا إرادةً جديةً لتسليم رياض سلامة إلى قضاءٍ خارجي عند الاقتضاء—حتى مع وجود مذكرةٍ حمراء من الإنتربول. الحقيقة ممنوعة… لأنّها تُدين الجميع.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout