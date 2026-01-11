روسيا اليوم: سوريا... اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب

A + A -

روسيا اليوم: أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، فجر الأحد، التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وإجلاء المقاتلين الأكراد من حلب إلى شمال شرق سوريا.

وقال مظلوم عبدي في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس": "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".

ودعا عبدي الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم.





وشهدت مدينة حلب، فجر الأحد، تطورا ميدانيا لافتا مع بدء خروج آخر مجموعات مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حي الشيخ مقصود شمال المدينة، في خطوة تعكس تفاهمات أمنية تم التوصل إليها خلال الساعات الماضية بعد جولات تفاوض معقدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حافلات بدأت تنقل مقاتلي "قسد" باتجاه مناطق شرق نهر الفرات، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء مدينة حلب لتأمين عملية الانسحاب ومراقبة محيط الحي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن آخر دفعة من الحافلات التي تقل مقاتلي "قسد"، خرجت من حي الشيخ مقصود، وتقدمتها سيارات تابعة للهلال الأحمر.

