عناوين الصحف ليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026

النهار: أسابيع مفصلية من الانتظار... والضربة الكبيرة عالقة؟

هذه التطورات أملت على ما يبدو تريث إسرائيل نفسها في ترجمة تهديداتها في لبنان.

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

ضمن عملية بدأت في 19 ديسمبر بتوجيه من الرئيس ترمب

الأنباء الكويتية: تريث القيادة في الانتقال إلى خطة شمال النهر ومصدر رسمي: معطيات رئاسية تستبعد حرباً موسّعة

الديار: شمال الليطاني في الثلاجة ونتنياهو يُحضّر لضربات عسكرية في «مناطق الممانعة»

تريث وتحفظ في واشنطن... أسبوعان حاسمان أمام بيروت

سعيد يرسم حدود العلاقة مع الحكومة... فهل تتجاوب الأطراف المانحة؟









المدن: من سوريا إلى إيران: التغيير من دون تقسيم