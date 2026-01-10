living cost indicators
هيئة كولكو كندا: زيارة معايدة لقنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد و رؤساء الطوائف المسيحيين لتقديم التهاني لهم

10
JANUARY
2026
بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، قامت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر بزيارة معايدة  لقنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد و رؤساء الطوائف المسيحيين لتقديم التهاني لهم. وشملت الجولة راعي أبرشية كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت ، راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران ميلاد الجاويش ، راعي أبرشية كندا للسريان الكاثوليك سيادة المطران بول انطوان ناصيف ، الارشمندريت ربيع ابو زغيب كاهن كاتدرائية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك مونتريال ، الأب برنارد باسط كاهن كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك لافال، الأب العام شربل جعجع كاهن رعية مار يوحنا الرسول للموارنة مونتريال ، الأب طوني زيادة كاهن كاتدرائية مار مارون مونتريال ،الخوري إيلي ياشوع كاهن كاتدرائية مار أفرام للسريان الكاثوليك لافال ، الخوري ايلي توما كاهن رعية مار يوحنا المعمدان للروم الارثوذكس لافال.

وجاءت هذه الزيارة لتؤكد أن رسالة المحبة والسلام لا تزال تنبض في القلوب وأن التواصل مع المراجع الروحية هو مصدر قوة وثبات.
